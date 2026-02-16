Il teatro Margherita di Bari e N' derr a la lanze sui barattoli della Nutella | Edizione limitata

Il teatro Margherita di Bari e l’associazione N’derr a la lanze hanno deciso di collaborare con Nutella, creando un’edizione limitata di barattoli. La collaborazione nasce dall’idea di portare l’arte e la cultura nelle case delle persone, attraverso un packaging speciale. I vasetti, decorati con immagini del teatro e dei protagonisti della lanza, saranno disponibili in negozi selezionati della città. La scelta mira a valorizzare il legame tra il patrimonio locale e un prodotto molto diffuso.

Il capoluogo pugliese entra a far parte della campagna 'Nutella Buongiorno 2026', che vede coinvolte anche altre città italiane, tra cui Roma e Milano Il teatro Margherita di Bari e l'area di 'N'derr a la lanze' sul molo San Nicola finiranno sui vasetti della Nutella. La Giunta cittadina ha infatti approvato una proposta progettuale, a cura di Prodigious publicis production su incarico di Ferrero Commerciale Italia, per poter utilizzare le immagini di due dei luoghi più iconici del capoluogo pugliese sul celebre barattolo dolce in un'edizione limitata a 100mila confezioni. Il progetto, sviluppato da Ferrero in collaborazione con l'Enit (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), è giunto alla quarta edizione ed dedicato alle città d'arte.