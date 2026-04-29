L’ex presidente ha riacceso le polemiche con una battuta sulla first lady durante un evento pubblico, suscitando reazioni di protesta da parte dell’amministrazione. La frase ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulle dichiarazioni di figure politiche durante incontri pubblici. La risposta ufficiale dell’amministrazione è arrivata attraverso una dichiarazione che condanna il commento, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni legali o sanzioni.

Una battuta sulla first lady ha provocato l’indignazione dell’amministrazione, che lo aveva già fatto sospendere a settembre Il talk show di Jimmy Kimmel, uno dei programmi comici più popolari degli Stati Uniti, sta avendo nuovi problemi con l’amministrazione del presidente Donald Trump dopo la sospensione dello scorso settembre. Questa volta però le implicazioni potrebbero essere più serie: martedì la Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di telecomunicazioni, ha ordinato una revisione di tutte le licenze delle emittenti di proprietà di ABC, la rete televisiva su cui va in onda il Jimmy Kimmel Live! e che è controllata da Walt Disney Company.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump è tornato alla carica contro il programma di Jimmy Kimmel

So cool when #Trump takes the time to mention Jimmy! #Kimmel

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