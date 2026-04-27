La ex first lady ha pubblicato un messaggio sui social per criticare un monologo recente del conduttore durante il suo show televisivo. Nel post, ha chiesto che la rete televisiva prenda delle misure in merito a quanto avvenuto. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra personaggi pubblici e programmi televisivi, suscitando reazioni tra il pubblico e i media.

La first lady ha condiviso online un post per criticare un monologo compiuto dal conduttore pochi giorni fa durante il suo talk show. La first lady Melania Trump ha attaccato duramente Jimmy Kimmel a causa di un monologo che ha considerato ideato con lo scopo di dividere la nazione. La moglie del presidente ha inoltre dichiarato pubblicamente che ABC deve agire per impedire che la star del piccolo schermo possa continuare a condividere le sue parole dal potenziale impatto negativo sulla comunità. Le accuse della first lady contro Kimmel Melania Trump, con un post pubblicato sui social media, ha dichiarato: "La retorica odiosa e violenta di Kimmel ha lo scopo di dividere il nostro Paese.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Melania Trump si scaglia contro Jimmy Kimmel: "ABC deve prendere provvedimenti"

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