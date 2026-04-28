Trump | Mia madre aveva una cotta per Carlo L’imbarazzo del re alla Casa Bianca

(Adnkronos) – "Mia madre aveva una cotta per il giovane Carlo. Diceva 'guarda quant'è carino'.". Donald Trump, alla Casa Bianca, regala un aneddoto per impreziosire l'evento in omaggio di Re Carlo e della Regina Camilla. Le parole del presidente degli Stati Uniti scatenano le risate della platea di ospiti. Carlo reagisce con un sorriso tra.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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