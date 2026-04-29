Di recente circola un messaggio su X che attribuisce a Donald Trump ordini di avviare indagini contro il Vaticano, ma si tratta di un falso digitale. Il post presenta incongruenze tecniche, in particolare riguardo al badge blu, che smentiscono la sua autenticità. La comunicazione sembra essere diretta a un funzionario del Vaticano, ma non ci sono prove che confermino l’origine di questa informazione o che coinvolgano direttamente l’ex presidente.

? Cosa sapere Falso post su X attribuisce a Donald Trump ordini di indagine contro il Vaticano.. Incongruenze tecniche sul badge blu smentiscono la veridicità del messaggio verso Robert Prevost.. Un falso digitale che attribuisce a Donald Trump l’ordine di avviare indagini federali contro la Chiesa cattolica sta circolando sui social media, alimentando una falsa tensione diplomatica tra la Casa Bianca e il Vaticano. L’immagine manipolata, che ha iniziato a diffondersi attraverso diverse condivisioni su Facebook, mostra un presunto post su X in cui il Presidente americano attacca duramente il Pontefice Robert Prevost. Nel testo contraffatto, Trump lancia provocazioni personali contro il Papa, definendolo qualcuno che vuole solo umiliarlo e suggerendo che il suo ruolo sia frutto del sostegno concesso in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump contro il Papa? Svelato il falso digitale che scuote il Vaticano

Trump contro il Papa: un debole, senza di me non sarebbe in Vaticano - Unomattina 14/04/2026

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