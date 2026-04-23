Falso digitale su Trump | l’errore dell’IA che svela il bluff

Circola sui social un’immagine creata dall’intelligenza artificiale che mostra un leader politico noto, accompagnata da una copertina immaginaria di una rivista famosa. L’immagine ha generato confusione, ma successivamente sono stati evidenziati errori riguardanti altri due personaggi pubblici, che ne smentiscono la veridicità. La diffusione di questa immagine ha portato a riflettere sui limiti e sui rischi delle rappresentazioni generate dall’IA.

?? Cosa sapere Immagine IA falsa su Trump e leader NATO circola sui social come copertina TIME. Errori su Rishi Sunak e Mario Draghi smentiscono la veridicità del contenuto digitale. Un'immagine digitale che ritrae vari leader mondiali mentre rivolgono il dito medio a Donald Trump ha iniziato a circolare sui social media, spacciandosi per una copertina del TIME Magazine del 2026 con il titolo Ehy, Donald. From NATO. L'elemento visivo in questione non trova alcun riscontro negli archivi ufficiali .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso digitale su Trump: l’errore dell’IA che svela il bluff Notizie correlate Anthropic, un errore svela il nuovo modello IA che rischia di essere troppo potente. Musk: “Si ribellerà”Un leak causato da un errore umano ha permesso a un gruppo di esperti di analizzare il nuovo modello di intelligenza artificale su cui sta lavorando... Melania Trump, la foto del bacio con Epstein è un falso generato dall’IACircola una foto che ritrae Melania Trump mentre bacia in pubblico Jeffrey Epstein. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Vaticano si occupi di morale. JD Vance rilancia lo scontro; Questo video in cui Meloni critica Trump sulla gestione della guerra in Iran è falso; Iran, Trump pronto a colpire Teheran con la 'formula Venezuela': accerchiamento, blocco navale, strike mirati su mare e terra. . ` . Molti imprenditori locali pensano che il digitale debba sostituire la carta. Falso. Il digitale deve misurarela carta. Se fai una fiera a Roma o distribuisci - facebook.com facebook