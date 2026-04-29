Trump avverte | L' Iran si dia una regolata Pentagono | Finora la guerra è costata 25 mil

Tra tensioni crescenti e scambi di dichiarazioni, i negoziati tra Iran e Stati Uniti continuano in un clima di incertezze. Trump ha chiesto all'Iran di adottare un atteggiamento più moderato, mentre il Pentagono ha comunicato che finora il costo della presenza militare in zone di conflitto si aggira intorno ai 25 miliardi di dollari. Nel frattempo, tra minacce e tentativi di dialogo, si susseguono schermaglie e incontri non ufficiali tra le parti.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it

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Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima

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