Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il conflitto in Iran sarebbe quasi terminato e ha annunciato la possibilità di riprendere i colloqui con Teheran nei prossimi giorni. Nel frattempo, ha rivolto nuove critiche a Papa Leone, senza specificare i motivi di tali attacchi. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione su una possibile svolta nelle relazioni tra le due nazioni e sulla dinamica delle tensioni internazionali.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo social Truth. Il capo della Casa Bianca ha ribadito che il conflitto era necessario per disarmare Teheran delle sue capacità sul nucleare. Il vicepresidente Usa JD Vance ha confermato che si sta negoziando proprio per fare in modo che l’Iran non abbia armi nucleari. Trump: “Guerra quasi finita” “La guerra in Iran è quasi finita. La considero molto vicina alla fine”, sarebbero state queste le parole dette da Donald Trump a Fox. Lo ha riferito su X l’anchor Maria Bartiromo che ha intervistato il tycoon. L’intervista andrà in onda nel pomeriggio italiano.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump afferma che la guerra in Iran è quasi finita e attacca di nuovo Papa Leone

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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