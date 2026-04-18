Iran riapre Hormuz Trump mantiene il blocco navale | Ci prendiamo l’uranio Teheran smentisce
L'Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di mantenere attivo il blocco navale, affermando di aver preso il controllo dell’uranio. Teheran ha però smentito questa affermazione, mentre il prezzo del petrolio ha registrato un calo superiore al 10%, scendendo sotto i 90 dollari al barile.
(Adnkronos) – L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, Donald Trump esulta ma mantiene il blocco navale mentre il prezzo del petrolio scende di oltre il 10% sotto i 90 dollari. Il presidente degli Stati Uniti annuncia che l'accordo con Teheran per porre fine alla guerra è a portata di mano. I negoziati dovrebbero svolgersi lunedì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante
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Panoramica sull’argomento
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L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. x.com