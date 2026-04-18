Iran riapre Hormuz Trump mantiene il blocco navale | Ci prendiamo l’uranio Teheran smentisce

L'Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di mantenere attivo il blocco navale, affermando di aver preso il controllo dell’uranio. Teheran ha però smentito questa affermazione, mentre il prezzo del petrolio ha registrato un calo superiore al 10%, scendendo sotto i 90 dollari al barile.