Truffe agli anziani la polizia lancia una campagna per difendersi dai raggiri
Una recente ondata di truffe agli anziani deriva dai tentativi di finti agenti di polizia di ingannare le vittime con telefonate e richieste di denaro. Spesso, i truffatori convincono gli anziani a consegnare denaro o oggetti di valore per “risolvere” problemi inventati, come presunti guai di familiari. La polizia ha deciso di incentivare campagne di sensibilizzazione per aiutare gli anziani a riconoscere questi raggiri. Le autorità invitano tutti a diffidare di richieste sospette e a verificare sempre le informazioni.
L'iniziativa, nata in collaborazione con tutti i sindaci della provincia, illustra come riconoscerle in tempo in modo da avvisare le forze dell'ordine I modus operandi sono quasi sempre gli stessi: una telefonata da parte di finti agenti di polizia, la richiesta di denaro o di oggetti preziosi per pagare il danno o prestare assistenza a un familiare, il ritiro della somma da parte di un complice. Si tratta di un tentativo di truffa. E lo schema appena descritto è quello del cosiddetto "finto incidente", uno dei metodi più usati dai malviventi sul territorio nazionale come sostiene la polizia.
Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per proteggersi dai raggiriI recenti casi di truffe agli anziani, registrati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, evidenziano un aumento di questi episodi in Italia.
