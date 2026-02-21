Truffe agli anziani la polizia lancia una campagna per difendersi dai raggiri

Da pordenonetoday.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente ondata di truffe agli anziani deriva dai tentativi di finti agenti di polizia di ingannare le vittime con telefonate e richieste di denaro. Spesso, i truffatori convincono gli anziani a consegnare denaro o oggetti di valore per “risolvere” problemi inventati, come presunti guai di familiari. La polizia ha deciso di incentivare campagne di sensibilizzazione per aiutare gli anziani a riconoscere questi raggiri. Le autorità invitano tutti a diffidare di richieste sospette e a verificare sempre le informazioni.

L'iniziativa, nata in collaborazione con tutti i sindaci della provincia, illustra come riconoscerle in tempo in modo da avvisare le forze dell'ordine I modus operandi sono quasi sempre gli stessi: una telefonata da parte di finti agenti di polizia, la richiesta di denaro o di oggetti preziosi per pagare il danno o prestare assistenza a un familiare, il ritiro della somma da parte di un complice. Si tratta di un tentativo di truffa. E lo schema appena descritto è quello del cosiddetto “finto incidente”, uno dei metodi più usati dai malviventi sul territorio nazionale come sostiene la polizia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: "Più sicuri insieme": Anap Confartigianato lancia la campagna contro truffe e raggiri agli anziani

Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per proteggersi dai raggiriI recenti casi di truffe agli anziani, registrati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, evidenziano un aumento di questi episodi in Italia.

TRUFFE AGLI ANZIANI: CARABINIERI IN CAMPO PER FERMARLE | 19/12/2025

Video TRUFFE AGLI ANZIANI: CARABINIERI IN CAMPO PER FERMARLE | 19/12/2025
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Occhio al Truffatore – Giornata di riflessione sul tema delle truffe agli anziani; Scoperta una centrale di truffe agli anziani; Truffe, i Carabinieri agli anziani: Vi chiamano per nome, per guadagnarsi la fiducia; Montespertoli. Truffe agli anziani: tre incontri informativi aperti alla cittadinanza.

truffe agli anziani laTruffe agli anziani, incontro con le forze dell’ordine a Lecce nei MarsiLecce nei Marsi. Truffe agli anziani, la comunità si mobilita. Incontro con le forze dell’ordine al Centro San Biagio per ... marsicalive.it

Truffe agli anziani…e non solo: il resoconto dell’incontroStampaSi è tenuto ieri mattina presso il centro sociale di Salerno,  l’incontro dal titolo Truffe agli anziani…e non solo. Il convegno, aperto a tutti e  organizzato dalla Fnp Cisl Salerno, ha regis ... salernonotizie.it