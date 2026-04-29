Truffa un’anziana quarantenne finisce in manette

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato una donna di circa quarant’anni proveniente dalla provincia di Napoli. L’operazione è stata avviata dopo aver constatato che la donna era gravemente sospettata di aver truffato un’anziana residente in città. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria locale, che ha raccolto elementi a sostegno dell’accusa di truffa aggravata.

Arezzo, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Arezzo, nel corso della giornata di ieri, ha proceduto all’arresto di un soggetto proveniente dalla provincia di Napoli gravemente indiziato del reato di truffa aggravata commessa ai danni di una donna anziana. In particolare, verso le ore 12.30 veniva notata da una pattuglia della Squadra Mobile, in servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, un’autovettura sospetta che stazionava all’interno del parcheggio di un supermercato. Il personale in borghese decideva così di iniziare un servizio di osservazione e pedinamento, verificando che poco dopo, l’autovettura in questione, si dirigeva nella zona di via Romana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa un’anziana, quarantenne finisce in manette Truffa a un’anziana: arresto in diretta a Milano Notizie correlate Finto carabiniere truffa un'anziana e gli sottrae denaro e gioielli, ma finisce in manetteÈ stato arrestato a Verona, dai carabinieri della sezione operativa di Trento, un uomo accusato di truffa aggravata ai danni di un'anziana di Aldeno. Leggi anche: Segni, il "finto Maresciallo" finisce in manette: truffa un’anziana e poi la getta a terra e scappa col bottino Panoramica sull’argomento Si parla di: Derubano un’anziana invalida e non si fermano all’alt: inseguiti e arrestati dalla Polizia; Truffa del finto carabiniere: minorenne collocato in comunità dopo raggiro a un’anziana.