Segni il finto Maresciallo finisce in manette | truffa un’anziana e poi la getta a terra e scappa col bottino
Blitz all'alba dei Carabinieri di Colleferro a Casalnuovo di Napoli. Arrestato un 38enne per rapina aggravata: a ottobre raggirò una 77enne convincendola a tirare fuori oro e soldi, poi l'aggressione Dalla provincia di Roma all’hinterland napoletano per chiudere il cerchio su un episodio vile e violento. Alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, supportati dai colleghi di Castello di Cisterna e della Stazione di Segni, hanno rintracciato e arrestato a Casalnuovo di Napoli un 38enne del posto, gravemente indiziato di rapina aggravata. I fatti risalgono allo scorso 2 ottobre 2025 a Segni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
