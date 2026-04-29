Truffa ricambi auto | i carabinieri di Fonni smascherano 3 truffatori

I carabinieri di Fonni hanno denunciato tre persone accusate di aver messo in atto una truffa da circa 1.855 euro riguardante ricambi auto. L’indagine ha portato alla scoperta di un tentativo di raggiro ai danni di un acquirente, con i sospettati che sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti. L’attività delle forze dell’ordine ha consentito di smascherare questa truffa e di sequestrare prove utili alle indagini.

? Cosa sapere I carabinieri di Fonni denunciano tre persone per una truffa da 1.855 euro su ricambi auto.. L'indagine ha permesso di rintracciare i sospetti tramite l'analisi dei flussi finanziari e telefonici.. Tre individui sono stati denunciati a piede dai carabinieri di Fonni con l’accusa di aver messo in atto una truffa in concorso, dopo che un cittadino ha segnalato il furto di 1.855 euro legati all’acquisto di pezzi per auto su un sito di compravendita. Il caso emerge dalle indagini condotte dalla stazione locale, nate subito dopo la denuncia presentata dalla vittima. Il signore coinvolto aveva cercato di concludere un affare per dei ricambi meccanici attraverso una nota piattaforma digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa ricambi auto: i carabinieri di Fonni smascherano 3 truffatori Notizie correlate Elba, truffa concerto: studentessa raggirata, carabinieri recuperano 5.490 euro e smascherano l’inganno online.Elba, truffa del concerto sventata: carabinieri restituiscono alla studentessa 5. La truffa dei finti venditori di ricambi auto online: come funzionaI finanzieri di Busalla hanno terminato un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone (due uomini e una donna delle province di Caserta e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Falsi investimenti online, truffa da quasi 2mila euro: denunciati due soggetti; Aquino, Truffa online per quasi duemila euro: denunciati. Truffa online con la vendita di ricambi auto, tre denunceTre persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri della Stazione di Fonni. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, in seguito alla denuncia di un uomo residente a Fonni, i tre hann ... ansa.it Spariscono dopo aver ricevuto i soldi, tre denunciati per truffa onlineL'indagine era partita dalla denuncia di un cittadino del nuorese che, dopo aver pagato 1.855 euro per alcuni ricambi di auto, non aveva mai ricevuto la merce. I venditori - contattati dall'acquirente ... rainews.it Fonni, acquista ricambi auto online ma è una truffa: tre denunce x.com Ti racconto una storia vera. La storia di una truffa. Ci troviamo in: Via Pomigliano, 132, 80048 Sant'Anastasia NA Chiamaci allo 081 530 9633 #auto #car #autodemolizione #demolizioneauto #ricambi #ricambiauto #autonapoli #perte #neiperte #sivolaneiperte - facebook.com facebook