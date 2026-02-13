La truffa dei finti venditori di ricambi auto online | come funziona

I finanzieri di Busalla hanno smascherato la truffa dei finti venditori di ricambi auto online, denunciando tre persone, due uomini e una donna provenienti da Caserta e Avellino, accusate di aver sottratto denaro a diversi clienti attraverso annunci ingannevoli su siti di e-commerce.

I finanzieri di Busalla hanno terminato un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone (due uomini e una donna delle province di Caserta e Avellino) per truffa e falsa identità. Tutto è iniziato quando un residente della Valle Scrivia ha provato a comprare un ricambio auto su un sito che sembrava serio e professionale. Dopo aver concordato il prezzo e pagato 300 euro con bonifico istantaneo, l’acquirente è stato ricontattato su WhatsApp dai venditori che volevano fargli pagare di nuovo, dicendo che aveva sbagliato la causale del bonifico. La vittima, capito che era un inganno e non riuscendo a riavere i soldi indietro nonostante le richieste, si è rivolta alla Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Due uomini sono finiti nei guai a Sessa Aurunca per aver venduto finti ricambi auto online.

Un episodio di truffa online ai danni di un 58enne di Sorbolo Mezzani si è concluso con la denuncia di una giovane donna di 30 anni.

