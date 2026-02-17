Elba truffa concerto | studentessa raggirata carabinieri recuperano 5.490 euro e smascherano l’inganno online

Una studentessa dell’Isola d’Elba ha perso 5.490 euro in una truffa online legata alla vendita di biglietti per un concerto, ma i carabinieri sono riusciti a recuperare la somma e a smascherare l’inganno. La vittima aveva acquistato i biglietti tramite un sito sospetto, convinta di partecipare all’evento, prima di rendersi conto di essere stata truffata. I militari hanno identificato il truffatore e restituito i soldi alla studentessa, che ora può riprendere le sue attività quotidiane senza il peso della perdita.

Elba, truffa del concerto sventata: carabinieri restituiscono alla studentessa 5.490 euro. Una studentessa residente all'Isola d'Elba è stata vittima di una truffa online legata alla compravendita di biglietti per un concerto. I carabinieri di Portoferraio sono riusciti a recuperare 5.490 euro della somma sottratta, consegnandola alla giovane. L'indagine ha portato alla luce un modus operandi basato sulla creazione di fiducia e sulla manipolazione psicologica della vittima. L'inganno sui social media. La vicenda ha avuto inizio nei primi mesi di ottobre, quando la studentessa è entrata in contatto, tramite i social media, con due ventenni originari del nord Italia.