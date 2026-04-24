Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato il congelamento di 344 milioni di dollari in criptovalute associate all’Iran. Le sanzioni coinvolgono vari portafogli di asset digitali collegati a entità iraniane, con l’obiettivo di bloccare i fondi legati a determinate attività. L’azione si inserisce in una strategia più ampia di controlli su transazioni internazionali e risorse digitali riconducibili al paese.

Il Dipartimento del Tesoro americano sta sanzionando diversi portafogli di asset legati all'Iran, congelando 344 milioni di dollari in criptovalute. Lo annuncia il segretario al Tesoro Scott Bessent che, in più dichiarazioni postate su X, ha dato conto di sanzioni anche a carico della Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, una raffineria indipendente (una cosiddetta 'teapot') con sede in Cina, parte di uno schema che continua "a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere l'economia petrolifera dell'Iran".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bessent congela 344 milioni di dollari in criptovalute legati all'Iran

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