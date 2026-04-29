Truffa da 18mila euro | 19enne prova a scappare da Procida con i contanti addosso

Un giovane di 19 anni è stato intercettato dai carabinieri a Procida mentre tentava di partire con 18.000 euro in contanti. L'indagine ha portato al suo fermo, dopo che era stato individuato come coinvolto in una truffa che aveva ottenuto il denaro. Il ragazzo aveva i soldi con sé mentre si apprestava a lasciare l'isola, e il suo tentativo di fuga è stato sventato dai militari.

Un 19enne è stato fermato dai carabinieri a Procida mentre si preparava a lasciare l'isola con il bottino di una truffa. Il giovane è stato individuato a seguito di una serie di segnalazioni da parte di alcuni cittadini procidani, che avevano raccontato di tentativi di truffa al telefono. I.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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