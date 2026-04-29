Troppo importante per perderlo Come la Casa Bianca cerca di riavvicinarsi ad Anthropic

Negli Stati Uniti, le comunicazioni tra la Casa Bianca e una società specializzata in intelligenza artificiale continuano, nonostante un’interruzione precedente. Secondo fonti di Axios, l’amministrazione di Trump starebbe cercando di ristabilire rapporti con questa azienda, che si occupa di sviluppare tecnologie avanzate nel settore dell’intelligenza artificiale. Le conversazioni sono ancora in corso, senza che siano stati annunciati accordi ufficiali.

I contatti tra la Casa Bianca e Anthropic vanno avanti, nonostante lo strappo recente. Secondo quanto riportato da Axios, l’amministrazione di Donald Trump starebbe cercando di tornare a rapporti amichevoli con l’azienda di intelligenza artificiale. Un modo, dice una fonte del sito, per “salvare la faccia e riavvicinarsi all’azienda”. Il governo starebbe infatti stilando una lista di linee guida per consentire alle agenzie governative di aggirare la classificazione di rischio della catena di approvvigionamento – che comporta lo stop alla collaborazione con i vari Dipartimenti – e integrare i nuovi modelli della startup. Tra tutti, l’ultimo arrivato, Mythos.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Troppo importante per perderlo. Come la Casa Bianca cerca di riavvicinarsi ad Anthropic Notizie correlate Il Pentagono chiude ad Anthropic ma la Casa Bianca tratta su MythosLa figura dell’hacker, del nerd incappucciato dell’immaginario pop visto in ogni film o serie, non ha più un corpo, se non quello, molto umano, di... Trump e il mistero Anthropic: lo scivolone che scuote la Casa BiancaL’aria calda dell’aeroporto di Phoenix Harbor ha avvolto Donald Trump in un momento di apparente distrazione, quando il Presidente degli Stati Uniti...