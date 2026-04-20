Trump e il mistero Anthropic | lo scivolone che scuote la Casa Bianca

Durante un evento all’aeroporto di Phoenix Harbor, il presidente degli Stati Uniti ha mostrato incertezza nel rispondere a domande sulla società di intelligenza artificiale Anthropic. Il suo atteggiamento ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre nelle ore successive si sono susseguite analisi e commenti riguardo alla sua reazione. La vicenda ha sollevato discussioni sui rapporti tra il governo e le aziende del settore tecnologico.

L’aria calda dell’aeroporto di Phoenix Harbor ha avvolto Donald Trump in un momento di apparente distrazione, quando il Presidente degli Stati Uniti ha risposto con incertezza alle domande riguardanti Anthropic. L’episodio è avvenuto lunedì 20 aprile 2026, mentre l’uomo al comando gestiva le pressioni di un’agenda politica densa e di un consenso interno che mostra segni di cedimento, proprio mentre il mondo affronta tensioni belliche. Il momento clou si è verificato esattamente al minuto 4:19 del confronto con. Accostato ai giornalisti appena sbarcato in Arizona, Trump è stato interpellato sulla partecipazione di Anthropic a un recente incontro presso la Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e il mistero Anthropic: lo scivolone che scuote la Casa Bianca “Trump come Gesù”: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca Notizie correlate Casa Bianca tra fede e guerra: il paragone sacro che scuote TrumpWashington vive una domenica di profonda tensione tra simbolismo religioso e decisioni geopolitiche radicali, mentre la Casa Bianca diventa il... La Casa Bianca punisce il gigante dell’Ai Anthropic, ma poi lo usa per attaccare l’Iran: uno scollamento preoccupanteSe l’America avrà mai i suoi nuovi Oppenheimer dell’intelligenza artificiale – l’atomica dei nostri tempi – sembra per ora aver trovato un analogo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump; Lo scontro tra Trump e il Papa - Appunti; Trump contro Leone, quando la narrativa supera i fatti; Realpolitik: Paolo Rodari: scontro tra la Casa Bianca e il Vaticano Video. Il giallo del ricovero di Trump, il presidente Usa lontano dall'occhio pubblico: Al lavoro per gli americani(Adnkronos) - Il rumor inizia sui social e fa velocemente il giro del mondo: Donald Trump sarebbe ricoverato all’ospedale militare Walter Reed, dove i leader Usa vengono solitamente portati in caso di ... msn.com Il mistero degli scienziati USA scomparsi o morti. Già una decina in tre anni, Trump: Sono cose piuttosto serieIl presidente vuole fare luce su quello che si sta rivelando come un vero e proprio giallo. Per l’importanza e le conoscenze delle vittime, in ambito missilistico o nucleare, Washington non può ignora ... msn.com Radio1 Rai. . Regge al momento la fragile tregua tra Israele e Libano mediata dalla Casa Bianca, in vigore fino al 26 aprile. Due giorni fa, a Ghandouriyeh, l'uccisione del sergente maggiore Florian Montorio, casco blu francese. Per la sua morte e il feriment - facebook.com facebook Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca è stato celebrato come un campione del sovranismo. Ma cosa c'entra il sovranismo con un intervento militare rischioso e fondato su fragili presupposti Cosa c'entra con le offese rivolte al leader spirituale di u x.com