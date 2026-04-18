Il Pentagono ha deciso di bloccare l’accesso all’azienda di intelligenza artificiale Anthropic, mentre la Casa Bianca continua a negoziare con un’altra società chiamata Mythos. La questione riguarda le restrizioni sui progetti di sviluppo di sistemi avanzati di intelligenza artificiale e le relative questioni di sicurezza nazionale. Nel frattempo, si parla di un hacker e di rappresentazioni popolari di nerd incappucciati, ma senza ulteriori dettagli sui legami o sugli eventi specifici.

La figura dell’hacker, del nerd incappucciato dell’immaginario pop visto in ogni film o serie, non ha più un corpo, se non quello, molto umano, di Dario Amodei, CEO di Anthropic, che aveva rifiutato una collaborazione con il Pentagono per la fornitura di Claude, rispedendo al mittente un contratto che avrebbe dato le chiavi del proprio modello per usi su armi completamente autonome e per la sorveglianza degli americani. Tuttavia con Mythos, il modello per la cybersecurity non rilasciato al pubblico perché troppo potente (non solo nel difendere, anche nell’hackerare sistemi con una velocità impressionante), il discorso cambia, non per un ripensamento etico, piuttosto per un salto di scala tecnologico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pentagono chiude ad Anthropic ma la Casa Bianca tratta su Mythos

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