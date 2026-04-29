Trieste | riuso immobili vuoti per nuovi centri sociali in periferia

A Trieste, si discute di riutilizzare edifici dismessi nelle zone di Barriera Vecchia e San Giacomo per creare nuovi centri sociali in periferia. Un rappresentante chiede al Comune di fornire un elenco dettagliato degli immobili vuoti presenti in queste aree. La richiesta mira a identificare i locali disponibili per interventi di riqualificazione e utilizzo pubblico. La questione coinvolge amministrazione locale e cittadini interessati a spazi di aggregazione e servizi.

? Cosa sapere Gojak chiede al Comune di Trieste l'elenco immobili vuoti tra Barriera Vecchia e San Giacomo.. Il progetto punta a creare centri sociali e impianti sportivi per i residenti periferici.. Il capogruppo di Lista Russo Puntofranco, Gojak, ha presentato un’interrogazione nella V Circoscrizione per ottenere l’elenco degli immobili comunali inutilizzati tra Barriera Vecchia e San Giacomo, puntando a trasformare spazi vuoti in centri di aggregazione per i residenti. La richiesta politica nasce da una necessità sentita nelle strade dei rioni periferici e semiperiferici di Trieste. Secondo quanto riferito da Gojak, le associazioni del territorio e i cittadini hanno segnalato con insistenza la carenza di luoghi adatti per svolgere attività sociali, culturali e momenti di incontro per ogni fascia d’età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: riuso immobili vuoti per nuovi centri sociali in periferia Notizie correlate Addio ai centri: il 30% degli italiani sceglie la periferia ideale? Cosa sapere Il 30% degli italiani preferisce zone periferiche con servizi secondo il Rapporto One Health. Per i centri sociali serve una regolarizzazioneLa manifestazione di protesta di sabato 31 gennaio a Torino, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e poi finita in guerriglia urbana, ha...