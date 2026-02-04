Per i centri sociali serve una regolarizzazione

Sabato 31 gennaio a Torino, una protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si è trasformata in guerriglia urbana. La manifestazione ha portato di nuovo l'attenzione sui problemi legati ai centri sociali e sulle esigenze di una regolamentazione più chiara. La situazione resta tesa, con i manifestanti che chiedono un intervento più deciso da parte delle autorità.

di Roberto Celante La manifestazione di protesta di sabato 31 gennaio a Torino, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e poi finita in guerriglia urbana, ha riacceso i riflettori sul fenomeno dei centri sociali. Il problema è che ciò avviene soltanto ogni volta che si verificano disordini, salvo poi non portare mai a una soluzione definitiva. In Italia, i centri sociali occupati autogestiti (CSOA) sono una realtà vecchia di cinquant'anni. Ne esistono di estrema sinistra e di estrema destra. Rispondono ad esigenze di critica del conformismo della società, a cui contrappongono una cosiddetta "controcultura", in un contesto generale di disagio sociale delle periferie urbane.

