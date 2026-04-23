Addio ai centri | il 30% degli italiani sceglie la periferia ideale
Secondo il rapporto One Health, circa il 30% degli italiani opta per vivere in aree periferiche che offrono servizi essenziali. Questa scelta indica una tendenza diffusa tra chi preferisce abitare lontano dal centro urbano, mantenendo comunque accesso a infrastrutture e servizi di base. La preferenza per le zone periferiche si conferma come una soluzione adottata da una parte significativa della popolazione nel Paese.
? Cosa sapere Il 30% degli italiani preferisce zone periferiche con servizi secondo il Rapporto One Health.. La ricerca del Campus Bio-Medico evidenzia il calo di interesse per i centri storici.. Il 30% dei cittadini italiani dichiara di preferire una zona periferica dotata di servizi adeguati, mentre la scelta del centro cittadino attrae soltanto il 16% del campione, secondo i dati del terzo Rapporto One Health presentati oggi alla Camera. Lo studio, intitolato Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano, è stato sviluppato dal Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con l’Istituto Piepoli. La...🔗 Leggi su Ameve.eu
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