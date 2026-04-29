Trieste e il FVG onorano gli eroi | il programma del Memorial Day

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a commemorare gli eroi con il Memorial Day, che avrà inizio il 3 maggio con eventi organizzati dal SAP tra Trieste e Udine. Le celebrazioni continueranno nel corso del mese e si concluderanno il 21 maggio a Roma, con una cerimonia ufficiale. La manifestazione coinvolge diverse iniziative dedicate alla memoria e al riconoscimento di chi ha servito, con incontri e commemorazioni pubbliche.

? Cosa sapere Il SAP avvia il Memorial Day in Friuli-Venezia Giulia il 3 maggio prossimo.. Le celebrazioni tra Trieste e Udine culmineranno il 21 maggio a Roma.. Il 3 maggio prossimo, alle ore 10:00, Trieste ospiterà l’avvio delle celebrazioni per il Memorial Day, un appuntamento che vede il Sindacato Autonomo di Polizia impegnato nel ricordare le vittime della criminalità e del terrorismo attraverso una serie di momenti solenni in tutto il Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa nasce dalla volontà del SAP, organizzazione costituita nel 1992 subito dopo i tragici eventi di via D’Amelio e Capaci, con l’obiettivo di onorare non solo gli agenti dello Stato caduti in servizio, ma anche figure come politici, giornalisti, religiosi e cittadini comuni che hanno perso la vita per il bene della collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste e il FVG onorano gli eroi: il programma del Memorial Day Notizie correlate Ambiente ed energia: nasce a Trieste il primo sportello del FvgAl via lo 'Sportello ambiente ed energia', che sarà attivo in via Carducci da lunedì 2 marzo. Trieste: capitale climatica del FVG, 8° in ItaliaTrieste si conferma la capitale climatica del Friuli Venezia Giulia, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica nazionale dei 107 centri urbani...