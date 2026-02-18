Ambiente ed energia | nasce a Trieste il primo sportello del Fvg

A Trieste, lunedì 2 marzo, apre il primo sportello dedicato a ambiente ed energia in Friuli Venezia Giulia, situato in via Carducci. La nuova struttura offrirà consulenze immediate a cittadini e imprese che vogliono conoscere meglio le soluzioni sostenibili, come incentivi per pannelli solari e interventi di risparmio energetico. L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha definito lo sportello come un punto di riferimento concreto per chi cerca risposte rapide alle proprie domande.

Al via lo 'Sportello ambiente ed energia', che sarà attivo in via Carducci da lunedì 2 marzo. “Un punto di riferimento fisico - ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro. L'obiettivo è fornire informazioni puntuali su bandi, contributi e sulle attività generali della direzione, indirizzando l’utenza verso gli uffici competenti senza perdite di tempo”. La sperimentazione parte fisicamente dal capoluogo giuliano, ma lavorerà a pieno regime anche da remoto, attraverso telefono ed e-mail, garantendo assistenza a cittadini e imprenditori di tutto il Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Bergamo, nasce lo «Sportello energia e clima». Per accompagnare cittadini e imprese verso la neutralità climaticaA Bergamo nasce lo «Sportello energia e clima», un servizio dedicato a cittadini e imprese per favorire la transizione verso la neutralità climatica.

Bergamo è terza in Italia per ambiente, vivibilità ed energiaBergamo sale al terzo posto in Italia tra i capoluoghi più vivibili grazie a una forte crescita della raccolta differenziata e all’aumento delle aree verdi, secondo il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, che ha fatto scendere la città dalla 55ª posizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.