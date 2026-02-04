Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari

Martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa di Palazzo Salviati a Roma, si è tenuto il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari. Molti magistrati militari si sono ritrovati per discutere di questioni legate alla loro professione. La partecipazione è stata alta e l’atmosfera è stata concentrata. La giornata si è svolta senza intoppi, con interventi e confronti tra i presenti.

Roma – Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, in Piazza della Rovere 83, il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari (AMMI), presieduta dal Dott. Filippo Verrone. Il Convegno, ospitato grazie alla cortese disponibilità del Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, Presidente del Centro Alti Studi della Difesa – Scuola Superiore Universitaria a Ordinamento Speciale della Difesa – ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza strategica: “Nuove forme di manifestazione del conflitto armato e stato di guerra occulto: inadeguatezza dell’attuale quadro normativo a fronteggiare le ostilità oltre i confini nazionali”. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari Approfondimenti su Centro Alti Studi della Difesa L’Associazione Nazionale Magistrati Militari si schiera per il NO alla Riforma della Giustizia L’Associazione Nazionale Magistrati Militari si oppone alla Riforma della Giustizia, sottolineando l’importanza della collaborazione tra giudice e pubblico ministero. Il Congresso Nazionale Isde Italia 2025, dedicato al 35° anniversario della fondazione dell’associazione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Centro Alti Studi della Difesa Argomenti discussi: Usa, Trump annuncia chiusura Kennedy Center per due anni: diventerà più grande; Karate, grande successo a Vibo: in 360 allo stage con Figuccio e Sara Cardin (VIDEO); Siepi, Winston President trionfa. Settimo successo per Aichner; Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui pasdaran: Da Roma dichiarazioni irresponsabili. Cosa è successo. Successo al Centro Alti Studi della Difesa per Congresso Nazionale AMMIImportante momento di confronto interdisciplinare Riceviamo e pubblichiamo. Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa, CASD, di Palazzo Salviati, ... expartibus.it Il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) è ora connesso alla rete GARR. Massimo organo di formazione degli ufficiali delle Forze Armate italiane, il CASD rappresenta un punto di riferimento nazionale per gli studi su sicurezza e difesa. L’accesso alla rete GAR - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.