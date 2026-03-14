Da Bergamo partirà la competizione di enduro chiamata ‘Stone extreme’, che si svolgerà nelle cave di travertino. A partecipare sarà anche Franco Gualdi, riconosciuto come il principale rappresentante dell'enduro in Italia. La gara coinvolgerà diversi atleti e si svolgerà su percorsi all’interno delle cave, con un’impronta impegnativa e tecnica. L’evento attirerà appassionati e addetti ai lavori dal territorio.

Si muoverà, da Bergamo, anche Franco Gualdi, il ‘grande capo’ dell’enduro nazionale, figura leggendaria di questa specialità del motociclismo fuoristrada, se non altro per una carriera da pilota ammantata di trionfi, per assistere alla ‘Stone Extreme’, prima prova del campionato italiano di enduro estremo in programma oggi e domani a Serre di Rapolano. L’intenzione del commissario tecnico è verificare di persona quello che da anni si dice (e si scrive) della manifestazione, puntualmente ai vertici delle classifiche per all’organizzazione. E l’associazione ‘Terme, natura, travertino’ (da cui l’acronimo TNT, tutt’altro che esplosivo) sta facendo le cose in grande, per farsi trovare pronta all’appuntamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Stone extreme’, l’enduro alla conquista delle cave di travertino

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