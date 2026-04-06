Elezioni comunali Marcotullio Forza Italia attacca Legnini | Non basta cambiare il candidato

In vista delle elezioni comunali di maggio a Chieti, si intensificano le tensioni tra le diverse forze politiche. Donato Marcotullio, candidato per Forza Italia, ha rivolto critiche al candidato sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini, sostenendo che cambiare il candidato non sia sufficiente. La polemica si inserisce nel clima di confronto tra le diverse liste in corsa per la guida del Comune.

Il candidato azzurro: “Dietro c’è sempre la stessa classe dirigente. Teateservizi e opere incompiute simbolo del fallimento” Si accende il confronto politico in vista delle elezioni comunali di maggio a Chieti. Donato Marcotullio, candidato nella lista di Forza Italia, interviene con parole dure rivolte al candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Legnini. “Non basta sostituire il candidato sindaco se poi ci si porta dietro chi ha massacrato questa città”, afferma Marcotullio, puntando il dito contro quella che definisce una continuità con le passate amministrazioni. Nel mirino finiscono alcune scelte del centrosinistra degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, Forza Italia spiazza tutti: “Abbiamo il candidato sindaco”

Sarel Malan candidato con Forza Italia alle elezioni comunali di SalernoSarel Malan ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative...

L'annuncio di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il 60enne è laureato in Pedagogia e compagno della coordinatrice comunale di FdiElezioni comunali a Cervia: il 60enne funzionario comunale Marco Delorenzi è il candidato sindaco di Fratelli d'Italia e Forza Italia ... ravennaedintorni.it

Elezioni provinciali, Maiuolo: Forza Italia cresce e il centrodestra si conferma forza di governoSoddisfazione per l’elezione di Colosimo e Berlingò. Risultato frutto di lavoro e radicamento. Ora avanti sui prossimi appuntamenti elettorali nei comuni ... catanzaroinforma.it