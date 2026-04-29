Il nuovo presidente del tribunale di Grosseto ha dichiarato di essere onorato della nomina e di assumere il ruolo con grande emozione. Ha parlato della responsabilità che comporta e dei timori legati alla posizione, sottolineando che, in base alle esperienze passate, il passo più difficile è sempre il primo. La nomina è stata annunciata in una cerimonia ufficiale, con il presidente che ha espresso il suo impegno.

Grosseto, 29 aprile 2026 – “Assumo questa carica con grande emozione e ne sono onorato. Ne sento pienamente la responsabilità e non nascondo, pensandoci, i timori, ma so anche, per le esperienze passate che il difficile è compiere il primo passo”. Aveva scritto cinque pagine di discorso, che poi ha accantonato ed è andato a braccio, in maniera concisa e incisiva. Così ha iniziato il suo discorso il nuovo presidente del Tribunale di Grosseto, Eugenio Maria Turco, 66 anni tra pochi giorni, alla cerimonia di immissione nella carica di presidente che si è svolta ieri nell’aula della Corte di assise del palazzo di giustizia. Lo ha introdotto il giudice Sergio Compagnucci che per dieci mesi ha ‘traghettato’, come da lui stesso sottolineato, il Tribunale fino a oggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tribunale, ecco il presidente. “Onorato della scelta. Il difficile come sempre è fare il primo passo”

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