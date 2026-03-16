Il ‘passo‘ di Francesco Ordinato sacerdote | Sempre disponibile a fare del bene

A Lucca, in città Alta, si è svolta la cerimonia di ordinazione sacerdotale di Francesco Matteoni, 37 anni, originario di Altopascio. La celebrazione ha visto la partecipazione di familiari, amici e membri della comunità locale. Francesco Matteoni ha ricevuto l’ordinazione durante una messa speciale, confermando il suo impegno ad essere sempre disponibile a fare del bene. La comunità si è riunita per celebrare questo importante momento.

Lucca, 16 marzo 2026 – Altopascio in festa per l’ordinazione come sacerdote del giovane Francesco Matteoni, 37 anni. Seguirà le parrocchie di Anchione e di Albinatico, nel Comune di Ponte Buggianese, in Valdinievole e sarà anche consigliere spirituale degli scout di Chiesina Uzzanese, tutti luoghi comunque a pochi chilometri da Altopascio. La cerimonia ha avuto luogo ieri nella Cattedrale di Pescia: Altopascio, infatti, fa parte della diocesi della Provincia di Pistoia, così come Montecarlo. Ma non tutto il territorio. La frazione altopascese di Badia Pozzeveri, ad esempio, è inserita nella diocesi di Lucca. Durante la celebrazione eucaristica, monsignor Fausto Tardelli, lucchese di origine tra l’altro, attualmente Vescovo di Pistoia e Pescia, ha consacrato don Francesco, assai emozionato, come del resto parenti ed amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ‘passo‘ di Francesco. Ordinato sacerdote: “Sempre disponibile a fare del bene” Articoli correlati «Paolo Fresu Passo Per Passo. Semantica Sonora» è il nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina (Kriterius Edizioni, 2026)Nel panorama musicale europeo, Paolo Fresu si staglia come una figura poliedrica e multitasking, la cui traiettoria esistenziale ed artistica si... Gasperini dopo la Cremonese: «Sapevamo di poter fare bene, battere la Juve sarebbe un grande passo»Una lettura mirata della vittoria contro la Cremonese mette in luce una crescita tangibile dei singoli, la solidità del gruppo e la propensione a... Tutti gli aggiornamenti su Il 'passo' di Francesco Ordinato... Temi più discussi: Il ‘passo‘ di Francesco. Ordinato sacerdote: Sempre disponibile a fare del bene; Forza Italia, il passo di lato di Francesco Trunzo; Solo l’amore resta: VivIlaria aps in pellegrinaggio nei luoghi di San Francesco; Pasolini: la pace nasce dal coraggio di farsi piccoli, rinunciando alla violenza. Il ‘passo‘ di Francesco. Ordinato sacerdote: Sempre disponibile a fare del beneLucca, 16 marzo 2026 – Altopascio in festa per l’ordinazione come sacerdote del giovane Francesco Matteoni, 37 anni. Seguirà le parrocchie di Anchione e di Albinatico, nel Comune di Ponte Buggianese, ... lanazione.it Il Centro Culturale Francescano Rosetum celebra San Francesco d’Assisi con la mostra fotografica Il passo di FrancescoIn occasione dell’ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi e del Giubileo Francescano indetto da Papa Leone XIV (10 gennaio 2026 – 10 gennaio 2027), il Centro Culturale Rosetum di Milano, ... affaritaliani.it Francesco Limatola confermato presidente della Provincia di Grosseto facebook ''Che ti mangi u cus cus'' Sal Da Vinci e Francesco Paolantoni a #CTCF x.com