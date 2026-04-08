Sfratto a Trezzo | tra malori e polemiche finisce in ospedale

A Trezzo, una donna di 40 anni è stata allontanata dalla sua casa in via Mazzini a causa di uno sfratto. Durante le operazioni, la donna ha avuto un malore e ha dovuto essere trasportata in ospedale. La vicenda ha suscitato proteste da parte del sindacato degli inquilini, che ha criticato l’operato dell’amministrazione comunale. La situazione ha acceso un dibattito sulla gestione delle evictions nel territorio.

A Trezzo, una donna di 40 anni è stata allontanata forzatamente dalla sua abitazione in via Mazzini a causa di un procedimento di sfratto, scatenando una dura polemica tra il sindacato degli inquilini e l’amministrazione comunale. L’operazione ha l’intervento coordinato di numerose forze dell’ordine, tra cui carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, insieme a tecnici del comune, sanitari e all’ufficiale giudiziario. La scena è stata descritta da Gianluigi Colombo, referente locale del Sicet, come un evento surreale, quasi cinematografico per l’imponente schieramento di mezzi e personale. Durante l’esecuzione del provvedimento, la signora ha avuto un malore che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfratto a Trezzo: tra malori e polemiche, finisce in ospedale Ischia, malori dopo aver bevuto acqua minerale: 4 studenti in ospedalePaura in un istituto superiore di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dove quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori... Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos’è successo(Adnkronos) – La giornata di Champions oggi, mercoledì 11 marzo, si apre con l'andata degli ottavi di finale tra Bayer Leverkusen e Arsenal. Si parla di: Scontro sull’inquilina sfrattata: È scampata a un femminicidio; Scontro sull’inquilina sfrattata | È scampata a un femminicidio. Scontro sull’inquilina sfrattata: È scampata a un femminicidioTrezzo, Sicet in campo: Blitz indecente, la 40enne ha problemi psichici. Il sindaco: il rispetto delle norme vale per tutti ... ilgiorno.it