Treviglio approvato il rendiconto 2025 Molteni | L’avanzo di 4 milioni? Maschera l’inerzia Imeri | Una forzatura

Il consiglio comunale di Treviglio ha approvato il rendiconto 2025 con nove voti favorevoli e cinque contrari. Durante la seduta, il consigliere Molteni ha commentato che l’avanzo di 4 milioni di euro maschere l’inerzia dell’amministrazione, mentre Imeri ha definito la motivazione una forzatura. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione finanziaria dell’ente e sul risultato di bilancio presentato.

Treviglio. Il consiglio comunale approva, con nove voti favorevoli e cinque contrari, il rendiconto 2025 del Comune. Il voto è arrivato nel corso della seduta di martedì 28 aprile, nel corso della quale sono stati approvati i bilanci di esercizio di Ygea, Sabb e Treviglio Futura. A illustrare il documento è l’assessore al Bilancio Valentina Tugnoli, la quale fa sapere che “i dati essenziali confermano indicatori positivi, consolidati negli ultimi anni. Il risultato di amministrazione è superiore a 15 milioni di euro, con circa 1 milione di parte vincolata, 180mila euro destinati agli investimenti e 8,3 milioni accantonati nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in calo rispetto al 2024.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Treviglio, approvato il rendiconto 2025. Molteni: L’avanzo di 4 milioni? Maschera l’inerzia. Imeri: Una forzatura; Il consuntivo 2025 Avanzo di gestione da oltre un milione; Provincia i conti tornano Avanzo di oltre 12 milioni; Sanremo scontro sui conti | mistero sull’avanzo di 8,8 milioni. Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermatiOk della giunta agli schemi del rendiconto di gestione. L’assessore al Bilancio: Risultati positivi consolidati e liquidità solida ... bergamonews.it BCC Carate e Treviglio, approvato il bilancio 2025: 6,5 milioni destinati al Fondo MutualitàAlla seduta hanno partecipato 1.154 soci, con un ricorso minimo alle deleghe (solo 25), a testimonianza di una partecipazione diretta e diffusa. Il 2025 si chiude con un utile ante imposte di 58 ... mbnews.it La Tav Treviglio è sconfitta nel derby con Legnano, ma i biancoverdi fanno comunque festa con gli oltre duecento tifosi per i playoff conquistati. La gara disputata dal quintetto biancoverde è ancora a ranghi ridotti, tuttavia il team trevigliese sa leggere la partita - facebook.com facebook