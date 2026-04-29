Trevi vola nel 2026 | nuovi ordini da 220 milioni tra USA e Medio Oriente

Nel primo trimestre del 2026, il Gruppo Trevi ha ottenuto nuovi ordini per un totale di 220 milioni di euro, provenienti da progetti negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Questi contratti contribuiscono a sostenere il Piano Industriale 2026-2029 dell’azienda. La società ha comunicato i dettagli relativi ai contratti e alle aree geografiche coinvolte, senza fornire ulteriori commenti o analisi.

?? Cosa sapere Gruppo Trevi registra 220 milioni di euro in nuovi ordini nel primo trimestre 2026. I contratti tra USA e Medio Oriente supportano il Piano Industriale 2026-2029. Oltre 220 milioni di euro in nuovi ordini e commesse per il Gruppo Trevi nel primo trimestre 2026: la divisione specializzata in fondazioni e consolidamenti del terreno ha registrato una crescita di circa 81 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il bilancio operativo delle attività di Trevi Spa e Soil .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trevi vola nel 2026: nuovi ordini da 220 milioni tra USA e Medio Oriente Notizie correlate Trevi, nel primo trimestre 2026 commesse e ordini per un valore di oltre 220 milioni di euroTrevi Spa, divisione del Gruppo Trevi specializzata nelle opere di fondazioni speciali e consolidamenti del terreno per grandi interventi... L'Iran abbatte radar americano da 300 milioni, duro colpo alla difesa Usa in Medio OrienteIl Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc) rivendica, secondo quanto riporta AlJazeera, la distruzione di sistemi radar, strutture di...