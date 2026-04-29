Trento addio ai parcheggi in via Pilati | arriva il nuovo hub
A partire da lunedì 4 maggio, i 69 parcheggi situati in via Pilati a Trento resteranno chiusi. La chiusura durerà fino a metà giugno, quando sarà inaugurato il nuovo Hub San Lorenzo, che offrirà 150 posti auto. Questa modifica interessa i residenti e i visitatori che abitualmente utilizzano questa zona per lasciare le auto. La chiusura temporanea fa parte di un intervento di riqualificazione dell’area.
? Cosa sapere Chiusi da lunedì 4 maggio i 69 parcheggi in via Pilati a Trento.. A metà giugno aprirà l'Hub San Lorenzo con 150 nuovi posti auto.. Da lunedì 4 maggio, il cortile dell’ex carcere in via Pilati a Trento non sarà più accessibile per la sosta, segnando l’inizio di una trasformazione urbana che vede la chiusura definitiva di 69 posti auto per dare spazio al cantiere del nuovo Polo giudiziario. La decisione, legata ai lavori affidati dalla Provincia autonoma, toglie un tassello importante alla viabilità del centro storico, ma apre la strada a un potenziamento della mobilità cittadina previsto per i prossimi mesi. Il vuoto operativo tra via Pilati e il nuovo Hub San Lorenzo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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