Dal 4 maggio addio al parcheggio di via Pilati a giugno arriva l’Hub San Lorenzo con nuovi 150 posti

Dal 4 maggio il parcheggio di via Pilati nel centro di Trento chiude, lasciando temporaneamente senza posti auto questa zona. A circa un mese di distanza, a giugno, entrerà in funzione il nuovo Hub San Lorenzo, che offrirà 150 posti in più rispetto alle aree precedenti. La chiusura del parcheggio e l’apertura del nuovo spazio sono parte di un piano di riorganizzazione delle aree di sosta cittadine.

Dal 4 maggio Trento perde un parcheggio in pieno centro, ma ne guadagnerà uno più grande nel giro di poche settimane. Chiude infatti l’area di sosta nel cortile dell’ex carcere di via Pilati: 69 posti auto cancellati per far spazio al cantiere del nuovo Polo giudiziario. Al loro posto, da metà.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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