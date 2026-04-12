A Trento, l’area che fino a poco tempo fa ospitava un vecchio parcheggio sta subendo una trasformazione definitiva. A settembre sarà completato il nuovo hub intermodale, destinato a diventare il centro nevralgico dei collegamenti di trasporto nella città. La riqualificazione dell’area segna un passo importante nel progetto di riorganizzazione della mobilità urbana, puntando a facilitare gli spostamenti tra mezzi diversi.

L’area che ospitava il vecchio parcheggio ex Sit a Trento sta cambiando volto, trasformandosi nel nuovo fulcro della mobilità locale. Dopo tre anni di cantieri, l’investimento complessivo supera i 22 milioni di euro, finanziati in gran parte tramite i fondi del PNRR, per creare un nodo intermodale che connetterà la città con le zone montane e il fiume. Un salto logistico tra città e montagna. Il progetto non si limita a una semplice ristrutturazione urbana, ma punta a ridisegnare i flussi di trasporto della zona. L’obiettivo principale è lo spostamento dell’autostazione situata attualmente in piazza Dante, favorendo una migliore integrazione tra i diversi mezzi di trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, rivoluzione mobilità: il nuovo hub intermodale apre a settembre

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