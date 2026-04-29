Trentenne italiano ucciso a Ibiza è stato accoltellato davanti a un locale

Un uomo di 30 anni italiano è stato trovato morto nel pomeriggio a Platja d'en Bossa, sull’isola di Ibiza. La vittima è stata accoltellata davanti a un locale e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare il responsabile. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona.

(Adnkronos) – Un italiano di 30 anni sarebbe stato ucciso questo pomeriggio a Platja d'en Bossa, una località situata sull'isola spagnola di Ibiza. L'uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l'aggressore sarebbe fuggito dopo l'attacco. Secondo il 'Periodico di Ibiza' l'accoltellamento sarebbe avvenuto alle 16.30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Ibiza, 30enne ucciso a coltellate davanti a un locale: “È un giovane italiano, l’assassino è in fuga”Un 30enne è stato ucciso a coltellate a Ibiza, il giovane sarebbe di nazionalità italiana. Leggi anche: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ucciso a coltellate a Padova, arrestato l’amico e socio in affari; Omicidio a Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento: si indaga; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite per una ragazza dal 16enne egiziano; Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne. Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L’aggressore è in fugaTrentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L’aggressore è in fugaRoma, 29 apr. (Adnkronos) - È l'inizio di un altro sogno, senza confini. Così Achille Lauro annuncia sui social il nuovo duetto con Laura Pausini. Dopo il successo del duetto su '16 marzo' uscito lo ... ilfattoquotidiano.it Ibiza, trentenne italiano ucciso con una coltellata in stradaUn uomo italiano di 30 anni è morto oggi a Ibiza dopo essere stato accoltellato. Lo scrivono i giornali locali. Tutto è avvenuto poco dopo le 16.30: l'uomo, colpito al torace, si è accasciato in strad ... msn.com Michele Sgambelluri è un trentenne batterista torinese noto in rete come Italian Beatnik. Collezionista di vinile italiano indipendente e fanatico del beat in musica e in poesia. Ha svariati profili online, tra questi, quello su youtube che consigliamo https://www.yo - facebook.com facebook