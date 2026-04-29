Un uomo di 30 anni di nazionalità italiana è stato trovato morto a Ibiza, colpito da diverse ferite da arma da taglio. Il suo corpo è stato rinvenuto nell’area di Platja d’en Bossa, vicino a un bar che in quel momento risultava chiuso. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione, che al momento si trova in fuga. Sul luogo sono intervenuti gli agenti che stanno indagando sull’accaduto.

Un 30enne italiano è stato ucciso a coltellate a Ibiza. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nell’area di Platja d’en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è data alla fuga. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 16.30. Come riporta il Periodico de Ibiza, l’ipotesi iniziale suggeriva che l’accoltellamento fosse il risultato di un tentativo di rapina. Ma la pista sarebbe stata scartata e adesso si farebbe strada l’ipotesi di un regolamento di conti. L’uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da alcuni testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga”

Notizie correlate

Spagna, 30enne italiano ucciso a Ibiza: aggressore in fugaUn ragazzo italiano di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa.

Spagna, 30enne ucciso a Ibiza. Potrebbe essere italiano, aggressore in fugaUn ragazzo di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Omicidio a Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento: si indaga; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite per una ragazza dal 16enne egiziano; Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne.

Trentenne italiano ucciso con una coltellata a Ibiza: l'aggressore si è dato alla fugaUn uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla ... msn.com

30enne italiano ucciso con una coltellata a Ibiza, aggressore in fugaL'aggressione nella zona turistica di Playa d'en Bossa: l'uomo colpito sarebbe stato visto mentre parlava con altre due persone «in una lingua straniera» ... corriere.it

Michele Sgambelluri è un trentenne batterista torinese noto in rete come Italian Beatnik. Collezionista di vinile italiano indipendente e fanatico del beat in musica e in poesia. Ha svariati profili online, tra questi, quello su youtube che consigliamo https://www.yo - facebook.com facebook