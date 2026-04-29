Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso a Ibiza, nella zona di Playa d’en Bossa, dopo essere stato ferito con un coltello. Le forze dell'ordine stanno cercando un possibile aggressore, che potrebbe essere di nazionalità italiana, attualmente in fuga. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di raccogliere testimonianze nella zona. La vittima è stata soccorsa, ma le ferite sono risultate fatali.

Un ragazzo di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Lo riferiscono a LaPresse fonti della Guardia Civil spagnola. L’uomo sembrerebbe essere italiano, ma non c’è ancora la conferma ufficiale della sua nazionalità. L’aggressore è scappato. L’accoltellamento è avvenuto intorno alle 16. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il trentenne senza riuscirci. Il ragazzo è morto poco dopo le 17. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione. A trovare il 30enne, secondo El Diario de Ibiza, è stata una donna che stava parcheggiando nella zona e che ha chiamato i soccorsi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, 30enne ucciso a Ibiza. Potrebbe essere italiano, aggressore in fuga

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