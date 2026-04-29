Un uomo italiano di circa 30 anni è stato ucciso a Ibiza, nella zona di Playa d’en Bossa, a seguito di un'aggressione con arma da taglio. L'aggressore si è dato alla fuga e le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo. La polizia locale ha avviato le indagini e sono in corso le verifiche sulla dinamica dell’accaduto. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le ferite sono risultate fatali.

Un ragazzo italiano di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Lo riferiscono a LaPresse fonti della Guardia Civil spagnola. L’aggressore è scappato. L’accoltellamento è avvenuto intorno alle 16. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il trentenne senza riuscirci. Il ragazzo è morto poco dopo le 17. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione. A trovare il 30enne, secondo El Diario de Ibiza, è stata una donna che stava parcheggiando nella zona e che ha chiamato i soccorsi. L’uomo ferito si è accasciato al suolo in via Alzines, di fronte alla sede dell’associazione di quartiere e al bar El Campito, attualmente chiuso.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, 30enne italiano ucciso a Ibiza: aggressore in fuga

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