Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Tredici Pietro è salito sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi, interpretando il brano Vita. La sua presenza è stata una sorpresa per il pubblico e ha contribuito a creare uno dei momenti più significativi della serata. Sul palco, ha indossato un mocassino di 80 anni che ha attirato l’attenzione.

Nella serata delle cover del Festival di Sanremo Tredici Pietro l'ha fatta grossa: è salito sul palco dell'Ariston - a sorpresa - con Gianni Morandi intonando Vita e regalando al pubblico uno dei momenti più emozionanti della serata. Per l'occasione, il rapper bolognese indossava un abito custom firmato Vespa - brand che da qualche stagione ha ampliato la propria identità con una collezione lifestyle - composto da giacca in pelle marrone dall’effetto vissuto e materico, pantaloni con disegno verticale irregolare e t-shirt bianca a contrasto. Un’estetica ispirata alla strada e ai club, ma con un twist sofisticato. A catturare l’attenzione sono state soprattutto le scarpe: mocassini, sì, ma non ordinari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Tredici Pietro ha infiammato il palco di Sanremo con un mocassino che ha 80 anni di storia

Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici PietroPer chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore.

Sanremo 2026, Gianni Morandi a sorpresa sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro: “È stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”Gianni Morandi a sorpresa si è esibito con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

