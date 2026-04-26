Dieci candidati sindaco e quasi 240 aspiranti consiglieri per tre comuni

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, tre comuni si apprestano a votare il 24 e 25 maggio. Sono dieci i candidati sindaco in corsa, tra cui due donne, e ci sono 237 persone che si sono candidate come consiglieri comunali. Le liste e le candidature sono state presentate, e ora si attende il voto della popolazione locale. La campagna elettorale si avvia alla fase finale.

Civita Castellana, Blera e Bomarzo si preparano al voto amministrativo del 24 e 25 maggio con numeri importanti: dieci candidati sindaco (di cui due donne) e 237 aspiranti consiglieri comunali. Il termine per la presentazione delle liste è scaduto alle 12 del 25 aprile, ufficializzando così gli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Comunali a Cutrofiano, poker di candidati e liste: i nomi degli aspiranti consiglieriCUTROFIANO – Poker di candidati a Cutrofiano con la carica di aspiranti consiglieri che proveranno ad entrare nella prossima assise: sono state... Pizza, Nargi e Festa, per il tris di sindaci quasi 500 candidati consiglieriTempo di lettura: 2 minutiDa stamattina alle otto porte aperte per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del prossimo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dieci Comuni al voto nelle elezioni 2026, tutti i candidati sindaco e le liste; Elezioni, nessuna sorpresa dell’ultima ora: ecco i candidati sindaco nei Comuni del Vco al voto; Amministrative 2026, tutti i candidati sindaco e le liste; Già depositate 10 liste su 12 a Mantova: rush finale per gli ultimi. Comunali, la mappa del potere locale: 13 aspiranti sindaci in corsa e 319 candidati nelle listeSette comuni al voto tra civiche dominanti e partiti in campo solo a Castrovillari: oltre il 40% dei candidati è donna. Ecco numeri, nomi e nuovi equilibri della sfida del 24 e 25 maggio ... ecodellojonio.it Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Dieci Comuni bresciani al voto, 34 liste in lizza, 23 candidati sindaco e 457 aspiranti consiglieri comunali a caccia di uno dei 128 posti disponibili: sono i numeri delle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio. Il quadro è stato definito con la pr - facebook.com facebook #Patente, #Sassari maglia nera d’Italia: quasi quattro candidati su dieci vengono bocciati x.com