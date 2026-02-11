Manziana runner ucciso da rottweiler | un anno ai proprietari per omessa custodia e 50mila euro di risarcimento

Un uomo di 39 anni, Paolo Pasqualini, è stato attaccato e ucciso da tre rottweiler mentre correva nei pressi di Manziana, vicino a Roma. I proprietari dei cani sono stati condannati a un anno di carcere per omessa custodia e dovranno pagare 50mila euro di risarcimento. La tragedia ha sconvolto la comunità, che ora chiede maggiori controlli sulla tutela degli animali e sulla sicurezza pubblica.

Un uomo di 39 anni, Paolo Pasqualini, è stato ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging nei pressi di Manziana, una località vicino a Roma, l'11 febbraio 2024. I due proprietari dei cani sono stati condannati, con rito abbreviato, a un anno di reclusione e dovranno risarcire la famiglia della vittima con una provvisionale di 50mila euro. La sentenza, emessa dal giudice di Civitavecchia, riconosce la responsabilità dei proprietari per negligenza, imprudenza e imperizia nella custodia degli animali. La tragedia si è consumata in un bosco nei pressi di Manziana, sconvolgendo l'intera comunità.

