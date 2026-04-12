Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 47 anni è stato attaccato da un gruppo di almeno otto giovani nel centro di Massa. L'aggressione ha causato il decesso dell'uomo, padre di due figli. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli aggressori. La vittima è stata trovata in stato critico e soccorsa dai sanitari, ma le sue condizioni si sono rivelate irreversibili.

Un uomo di 47 anni, padre di due figli, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica dopo essere stato aggredito da un gruppo di almeno otto giovani nel centro di Massa. La vittima, Giacomo Bongiorni, è stata accerchiata e picchiata duramente fino a cadere a terra, subendo un trauma cranico fatale. L’episodio, avvenuto nel cuore della città, ha portato le forze dell’ordine a identificare i presunti responsabili, un gruppo composto da minorenni sia italiani che stranieri. Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione dinamica dell’aggressione: i magistrati devono stabilire se il decesso sia stato causato dall’impatto con il suolo durante la caduta, dalla spinta ricevuta o dai colpi inferti una volta che l’uomo si trovava già a terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, strage notturna: 8 giovani aggrediscono e uccidono un uomo

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