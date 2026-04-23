La giunta regionale siciliana si prepara a un rimpasto con una scadenza fissata al 30 aprile. Entro una settimana, si dovrà definire la composizione, altrimenti si rischia una paralisi amministrativa. La situazione si complica anche a causa di due assessori coinvolti in un procedimento giudiziario in corso. La decisione su eventuali nuovi incarichi o sostituzioni è al centro delle discussioni in vista della scadenza imminente.

Scatta il countdown per il rimpasto nella giunta regionale in Sicilia. La deadline è fissata al 30 aprile: il dossier dovrà essere chiuso entro sette giorni e non oltre, altrimenti per la Regione si profilerebbe la paralisi amministrativa. Dal primo maggio, in assenza del rendiconto 2025 in fase di stesura, scatterà il blocco della spesa per le assunzioni di consulenti ed esterni e attendere altro tempo per il riassetto della giunta scavallando questa scadenza significherebbe che i nuovi assessori - nominati fuori tempo massimo - non potranno costituire gli uffici di gabinetto e le segreterie particolari per lo svolgimento delle normali funzioni amministrative.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giunta regionale siciliana, Schifani accelera sul rimpasto: pesano la deadline del 30 aprile e i due assessori a processo

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