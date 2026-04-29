Tre gip per gli arresti Nordio incontra l’Anm e conferma il rinvio della riforma | Nessuno è tenuto all’impossibile

Tre giudici per gli arresti e il ministro della giustizia ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati. Durante l’incontro, è stato confermato il rinvio della riforma prevista, con il ministro che ha affermato che nessuno è obbligato a raggiungere obiettivi impossibili. La discussione si è concentrata sulle modalità di applicazione delle recenti norme e sui tempi necessari per eventuali modifiche legislative.

“Ad impossibilia nemo tenetur”, nessuno è tenuto all’impossibile. Con il suo solito latino, Carlo Nordio ha confermato all’ Associazione nazionale magistrati l’intenzione di rinviare a data da destinarsi l’entrata in vigore della norma sul gip collegiale, fissata al 25 agosto prossimo in base alla sua riforma del 2024. Parliamo della previsione in base alla quale, quando il pm chiede la custodia cautelare in carcere per un indagato, a decidere non sarà più un singolo giudice per le indagini preliminari, ma un collegio di tre: una trovata “garantista” fortemente contestata dai magistrati, che denunciano il rischio di paralisi organizzativa dei tribunali a causa delle carenze di organico non ancora risolte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre gip per gli arresti, Nordio incontra l’Anm e conferma il rinvio della riforma: “Nessuno è tenuto all’impossibile” Notizie correlate Tre gip per gli arresti, la resa di Nordio dopo il referendum: “Rinvieremo la riforma, serve assumere più magistrati”Dopo la sconfitta al referendum, Carlo Nordio alza bandiera bianca anche sui tre giudici per gli arresti. Gip collegiale, l’allarme dell’Anm sull’ennesima riforma del ministro Nordio: “Bloccate la norma o i Tribunali si fermano”“Sospendere subito l’entrata in vigore della norma” che prevede l’introduzione del Giudice per le indagini preliminare (Gip) collegiale, almeno “fino... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tre gip per gli arresti, la resa di Nordio dopo il referendum: Rinvieremo la riforma, serve assumere più magistrati; Blitz in Posta, rapinatori entrano con la pistola spianata (e rubano 80mila euro): tre arresti; Foggia calcio, gli steward dello stadio forniti da un pregiudicato. Il gip: nessuna estorsione a Canonico; 'Se gli dai una coltellata, il video diventa virale', tre giovani arrestati. Tre gip per gli arresti, la resa di Nordio dopo il referendum: Rinvieremo la riforma, serve assumere più magistratiA Roma tensioni nel corteo quando i radicali arrivano con le bandiere ucraine. Schlein a Stazzema: Qui si è visto il male del mondo. Conte: Festa divisiva? Per chi non riconosce la Liberazione dall ... ilfattoquotidiano.it Tre giudici per un arresto, il monito di Maritati: Garanzie giuste, ma la coperta è corta e i tempi si allungherannoDall’estate 2026 cambia il volto delle misure cautelari con l’introduzione del collegio per il carcere cautelare. Il presidente della sezione gip/gup del Tribunale di Lecce analizza i rischi di un uti ... lecceprima.it Avvistata una tre volte campionessa di Roma sul Centrale #IBI26 - facebook.com facebook La Roma punta a chiudere per Alajbegovic! Altre tre big italiane hanno messo nel mirino il talento bosniaco, la situazione #Fantacalcio x.com