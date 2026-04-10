L’Associazione nazionale dei magistrati ha chiesto di sospendere immediatamente l’applicazione della norma che introduce il Giudice per le indagini preliminari collegiale. La richiesta si basa sulla necessità di un adeguamento delle piante organiche dei tribunali prima che la misura venga adottata. Il provvedimento, proposto dal ministro della Giustizia, prevede l’istituzione di questa figura giudiziaria, ma l’associazione evidenzia che senza le opportune modifiche i tribunali rischiano di fermarsi.

“Sospendere subito l’entrata in vigore della norma” che prevede l’introduzione del Giudice per le indagini preliminare (Gip) collegiale, almeno “fino al necessario adeguamento delle piante organiche”. È l’appello lanciato ieri dall’Anm al ministero della Giustizia, il desaparecido Carlo Nordio. Il D-Day della giustizia è fissato per il 24 agosto 2026. Il D-day che, per l’Anm potrebbe segnare “la paralisi del lavoro nei tribunali italiani”, è il 24 agosto 2026. In quel giorno, infatti, dovrebbe entrare in vigore quella parte di riforma Nordio, secondo la quale a decidere sulle misure cautelari restrittive non sarà più un unico Gip, ma tre. In seduta comune, al fine di tutelare al massimo l’indagato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gip collegiale, l’allarme dell’Anm sull’ennesima riforma del ministro Nordio: “Bloccate la norma o i Tribunali si fermano”

Anm 'rischio paralisi tribunali, si sospenda norma su gip collegiale'Esprimiamo la nostra grande preoccupazione per l'entrata in vigore di una norma che può paralizzare il lavoro dei tribunali italiani.

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L’altra schiforma: “Sì al gip collegiale solo in grandi città”. Rischio di inchieste in tilt. Politica e toghe già ai ferri corti: Sisto salva legge di Nordio che aiuta gli indagati e manda in tilt i tribunali. @paolofrosina e Antonella Mascali x.com