Dopo la consultazione popolare, il ministro della giustizia ha annunciato che sarà posticipata la riforma riguardante i tre giudici per gli arresti. In una dichiarazione ufficiale, ha spiegato che per attuare le modifiche necessitano di assumere più magistrati, aggiungendo che il cambiamento sarà rinviato. La decisione arriva in seguito alla sconfitta riportata al referendum popolare.

Dopo la sconfitta al referendum, Carlo Nordio alza bandiera bianca anche sui tre giudici per gli arresti. In un’intervista al Corriere della sera, il ministro della Giustizia riconosce per la prima volta che la norma sul gip collegiale, contenuta nella sua riforma del 2024, non potrà entrare in vigore il prossimo 25 agosto come previsto, ma dovrà essere rinviata almeno fino alla fine dell’anno per non mandare in tilt i tribunali. La norma “è ormai legge e non si discute”, ma “dovremmo considerare le compatibilità con gli organici presenti e semmai rimandare l’ entrata in vigore quando, presumibilmente entro la fine dell’anno, saranno superate le eventuali criticità grazie all’assunzione dei nuovi magistrati”, ammette il Guardasigilli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre gip per gli arresti, la resa di Nordio dopo il referendum: “Rinvieremo la riforma, serve assumere più magistrati”

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