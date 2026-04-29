Tre giorni tutti da vivere con Cortona in Fiore il programma della manifestazione

Da venerdì a domenica si svolge a Cortona la manifestazione dedicata ai fiori, offrendo un programma ricco di eventi e iniziative. La cittadina si anima con esposizioni, mercati e attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. L’evento si svolge nel centro storico, attirando appassionati e turisti che desiderano scoprire le novità e le tradizioni legate al mondo floreale.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . Sbocciano le piazze e le vie del centro: camminate e visite guidate, caccia al tesoro, concorso floreale e laboratori per bambini Il ponte del Primo maggio sarà all’insegna di Cortona in Fiore, la manifestazione che ricorre ogni anno durante la Festa dei lavoratori, si estende per tutto il weekend. Tre giorni in cui sbocceranno piazze e strade del centro storico, rendendo ancora più bella la città etrusca. Venerdì 1 maggio dalle 9 alle 20 si aprirà la mostra mercato, le aziende florovivaistiche realizzeranno delle installazioni nelle vie e piazze del centro di Cortona, partecipano anche gli artigiani del rame, altra tipica produzione abbinata all’evento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre giorni tutti da vivere con Cortona in Fiore, il programma della manifestazione Notizie correlate Cortona in Fiore, tre giorni tra colori e profumi: il centro storico si trasformaCortona si prepara ad accogliere migliaia di fiori e visitatori con “Cortona in Fiore”, la manifestazione dedicata al florovivaismo che animerà il... Cortona, in arrivo migliaia di fiori per tre giorni dedicati alla bellezzaArezzo, 23 aprile 2026 – Cortona, in arrivo migliaia di fiori per tre giorni dedicati alla bellezza Dal Primo al 3 maggio spettacoli, attività e il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil Genitori che lavorano; Festival Seminare Idee. Tre giorni di incontri nel segno del Desiderio. La cultura accende la città; Porto Rubino 2026, tre giorni di musica libera e indipendente; Il desiderio che ci rende comunità, a Prato tre giorni per aprirsi al possibile. Tre giorni di Concertone per inaugurare il nuovo palcoscenicoUn concertone diffuso su tre giorni per il Primo Maggio: così Tu@Saronno presenta il Saronno Sound Festival che ... ilgiorno.it Solevoci Festival, a Varese tre giorni per cantare insieme: workshop, concerti e finale con i Neri per CasoDal 1° al 3 maggio una full immersion aperta a tutti, tra laboratori con docenti internazionali, momenti di canto collettivo e spettacoli. Il direttore Caravati: Un’esperienza di comunità anche per c ... varesenews.it LA TRAGEDIA Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com