Due giorni di shopping in piazzale Marconi con il mercatino delle curiosità fra antiquariato artigianato e tipicità del territorio

Sabato 28 e domenica 1 marzo, il mercatino delle curiosità ha portato in piazzale Marconi a Chieti Scalo oltre 50 bancarelle con oggetti d'antiquariato, artigianato e specialità locali. La manifestazione, promossa dall’Aniac, ha attirato molti visitatori che hanno potuto scoprire pezzi rari e prodotti tipici del territorio. La piazza si è animata di colori e di voci, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per due giorni consecutivi.

Fine settimana di shopping, a Chieti Scalo, in piazzale Marconi. Sabato 28 e domenica 1 marzo, infatti, nella piazza centrale della parte bassa della città, c'è la prima edizione del Mercatino delle curiosità organizzato dall'Aniac (Associazione nazionale imprenditori artigiani commercianti). Una due giorni dedicata ad antiquariato, artigianato, creatività e tipicità del territorio, in programma dalle ore 10 alle ore 20. L'obiettivo è valorizzare una parte strategica della città, creando nuove opportunità per il commercio locale e animando il tessuto urbano. “Piazzale Marconi è una zona frequentatissima da giovani, famiglie e cittadini e merita iniziative di qualità – dice l’assessore al Commercio Manuel Pantalone - Insieme ad Aniac, con cui abbiamo costruito in questi anni una sinergia importante a partire dagli eventi natalizi, vogliamo proporre un mercatino capace di offrire antiquariato, artigianato, tipicità e curiosità del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

